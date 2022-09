Salute: Ail, medicina di precisione contro i tumori del sangue. Settembre mese di sensibilizzazione. Ogni venerdì counseling gratuito al numero verde 800 22 65 24

Settembre è il mese di sensibilizzazione sui tumori del sangue e Ail-Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, ha scelto di dedicare, ogni anno, delle campagne informative e di servizio per i pazienti e le loro famiglie per raccontare i progressi nella lotta a queste malattie e offrire consulenze costruite attorno alle esigenze di chi vive la malattia in prima persona.

Nel 2022 il focus sarà sulla Medicina di precisione con il progetto “L’Ematologia di precisione: la ricerca non si ferma mai”. Obiettivo:

informare il pubblico sulle innovazioni della ricerca scientifica nell’ambito dei tumori del sangue con un linguaggio semplice e divulgativo;

offrire consulenze gratuite e incontri con gli esperti per rispondere alle necessità di pazienti e caregiver; lanciare un messaggio di speranza: avere un tumore del sangue oggi non è più una condanna a morte, un paziente può e deve pensare ad un futuro oltre la malattia.

Qui interviene la medicina di precisione attraverso test diagnostici, analisi molecolari e cellulari, bioinformatica e altri approcci altamente tecnologici che permettono di ottenere un quadro che ritrae l’individualità di ogni situazione clinica, di cui tenere conto nello sviluppo di trattamenti terapeutici. L’ematologia di precisione cerca dunque un approccio specifico, personalizzato, basato sulla singola persona. Il concetto di precisione nella medicina può poi essere esteso alla personalizzazione della cura, ovvero alla realizzazione di prodotti adatti alle caratteristiche biologiche di ogni individuo. Ogni neoplasia, infatti, è diversa non solo in base all’organo che colpisce, ma anche in base alle alterazioni molecolari o genetiche che la generano e che possono cambiare da paziente a paziente. Ecco perché il futuro è rappresentato dalle terapie personalizzate e dalla medicina di precisione.

Ogni venerdì di settembre, dalle 15 alle 17, il servizio di counseling telefonico gratuito Ail verrà dedicato al tema dell’ematologia di precisione per le patologie trattate. I pazienti e i caregiver potranno chiamare il Numero verde Ail 800 22 65 24 per avere ulteriori informazioni sulle malattie oggetto del focus.

Inoltre, sabato 24 settembre dalle 9,30 è in programma un Seminario medici-pazienti dedicato alla Leucemia mieloide cronica. Gli specialisti presenteranno il quadro generale attuale della diagnosi e del trattamento di questa patologia e ci sarà un ampio spazio dedicato alle domande e ai dubbi dei pazienti sui possibili percorsi di cura e monitoraggio. Il seminario sarà in presenza a Pisa (prenotarsi scrivendo a seminari@ail.it oppure telefonando allo 06/7038 6018) e online consultando il sito pazienti.ail.it.