Accogliendo l’invito lanciato dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa e fatto proprio dalla Cei di dedicare oggi, mercoledì 14 settembre, festa dell’esaltazione della Croce, un gesto di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra, la comunità diocesana di Molfetta-Ruvo Giovinazzo-Terlizzi-si ritroverà in serata per pregare implorando il dono della pace. L’appuntamento è per le 21, in cattedrale, per un momento di preghiera presieduto dal vescovo Domenico Cornacchia.