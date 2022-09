Giornata per l’Ucraina: Ordinariato militare, oggi l’adorazione eucaristica nelle caserme

L’Ordinario Militare per l’Italia (Omi), Santo Marcianò, di seguito all’iniziativa fissata dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa per invocare il dono della pace, alla quale la Cei ha aderito, ha invitato i Cappellani militari a “fare propria questa proposta di preghiera programmando un tempo di adorazione Eucaristica da proporre ai fedeli a voi affidati, secondo le esigenze degli enti in cui operate”. Il ritrovarsi in adorazione, ribadisce Marcianò in una nota diffusa dall’Ordinariato militare per l’Italia, costituisce “un gesto comunitario di solidarietà con l’Ucraina in questo momento difficile per tutta l’Europa”. Pertanto oggi, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, in diverse chiese e cappelle afferenti caserme ed enti militari, i cappellani guideranno l’adorazione. A Roma l’adorazione è prevista alle 17 presso la Chiesa principale dell’Ordinariato, Santa Caterina a Magnanapoli.