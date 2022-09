Accogliendo l’invito lanciato dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa e fatto proprio dalla Cei di dedicare oggi, mercoledì 14 settembre, festa dell’esaltazione della Croce, un gesto di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra, la comunità diocesana di Tortona si ritroverà nel pomeriggio per pregare implorando il dono della pace. L’appuntamento è per le 17.30, in cattedrale, per un momento di adorazione eucaristica.