Coronavirus Covid-19: Roma, all’Idi attivato ambulatorio Long Covid dermatologico

Il Long Covid, che interessa diversi organi ed apparati, può colpire anche la pelle e manifestare disturbi cutanei come orticaria, eruzioni papulo-squamose, perdita di capelli e disturbi circolatori periferici. Per questo l’Idi Irccs di Roma, centro di eccellenza dermatologica e punto di riferimento nazionale per i disturbi della pelle, ha deciso di attivare un ambulatorio Long Covid dermatologico. Accedervi è semplice: per prenotare una visita basta chiamare il Centro unico di prenotazione dell’Idi 06.66464094. L’ambulatorio è convenzionato con il Ssn.

“I sintomi più comuni del Long Covid sono rappresentati dalla caduta di capelli, che può essere omogenea o a chiazze, da eruzioni cutanee, più o meno pruriginose, che ricordano il morbillo, l’orticaria, la psoriasi e gli eczemi – spiega Gianluca Pagnanelli, responsabile dell’ambulatorio Long Covid Idi –. A livello cutaneo i segni ed i sintomi sono importanti anche perché, rispetto ad altri organi interni, sono visibili e possono agevolare la diagnosi”. “Caratteristico – prosegue – è l’eritema pernio, il cosiddetto gelone, che può presentarsi anche nella stagione calda. Le manifestazioni possono essere comunque varie, numerose ed eterogenee, più o meno frequenti e più o meno gravi. A volte si nota una riacutizzazione o il peggioramento di malattie dermatologiche già esistenti, con vari livelli di gravità, anche quando queste ultime erano ben controllate dalla terapia”. I sintomi del Long Covid, conclude Pagnanelli, “possono presentarsi sia singolarmente che combinati fra di loro, possono essere transitori o intermittenti e possono cambiare nel tempo, oppure rimanere costanti. Colpiscono più frequentemente chi ha avuto un’infezione più grave, ma anche le persone che hanno avuto sintomi lievi non ne sono esenti”.

Consigliabile, se disponibile, portare la documentazione relativa alla diagnosi ed eventuali trattamenti assunti per il Covid, nonché le vaccinazioni eseguite.