Giornata per l’Ucraina: diocesi Brescia, in tarda mattinata momento di preghiera in cattedrale guidato dal vicario generale

Accogliendo l’invito a ritrovarsi in preghiera oggi, mercoledì 14 settembre, festa dell’esaltazione della Croce, per chiedere il dono della pace come proposto dalla Cei in risposta alla richiesta, espressa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, di un gesto di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra, la comunità diocesana di Brescia si è data appuntamento per le 12 in cattedrale. Sarà il vicario generale della diocesi, mons. Gaetano Fontana, a presiedere il momento di preghiera per la pace che si concluderà alle 13.