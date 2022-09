Tv2000 e InBlu2000, nella Giornata di preghiera per invocare la pace per l’Ucraina, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, stasera alle 21.10, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000. La preghiera sarà trasmessa dalla cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano e di Santa Maria Assunta in Gaeta (Latina), con l’arcivescovo Luigi Vari.