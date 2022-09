Maltempo: Coldiretti, “allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine”. Nei campi già danni per oltre 6 miliardi di euro

“È allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia”. Lo afferma Coldiretti in riferimento all’arrivo del maltempo con l’allerta della Protezione civile in gran parte delle Regioni del Centro-Nord per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

“Nelle Regioni interessate dalla tempesta – spiega l’associazione – sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, dalle mele alle pere fino ai kiwi ed i vigneti minacciate dai nubifragi che rischiano di far perdere un intero anno di lavoro proprio alla vigilia della raccolta. Gli agricoltori hanno steso le reti antigrandine per proteggere i raccolti che tuttavia non sono purtroppo capillarmente diffuse”. Per Coldiretti si “rischia di far salire il conto dei danni in una stagione in cui per effetto del clima anomalo che, tra siccità e maltempo, hanno già superato i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale”.