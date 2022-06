Parlamento Ue: in plenaria guerra, adesione Ucraina e Moldova, Conferenza sul futuro dell’Europa

Il Parlamento europeo si ritrova oggi e domani, in plenaria a Bruxelles, con un fitto ordine del giorno. Alla vigilia del Consiglio europeo del 23-24 giugno, l’assemblea Ue discuterà le priorità del summit e la questione dell’adesione di Ucraina, Moldavia e Georgia. Il Vertice Ue sarà infatti incentrato sulla guerra contro l’Ucraina, sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e sulle questioni economiche. Il 23 giugno, i capi di Stato e di governo incontreranno anche i leader dei Balcani occidentali per discutere le prospettive di adesione della regione.

Per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell’Europa, il 9 giugno il Parlamento ha approvato una risoluzione che invita il Consiglio europeo ad “approvare l’avvio del processo di revisione dei Trattati Ue per istituire una Convenzione. Ciò consentirebbe all’Unione – spiega un comunicato – di dare seguito al più presto ai risultati della Conferenza e dimostrare la sua volontà di rispondere alle richieste di riforma istituzionale dei cittadini”.

Dopo il dibattito sulla riunione del Consiglio europeo, i deputati discuteranno con i rappresentanti di Consiglio e Commissione la concessione dello status di candidato a Ucraina, Repubblica di Moldavia e Georgia. In una dichiarazione del 9 giugno, la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo (presieduta dalla Presidente Metsola e dai leader dei gruppi politici) ha esortato i capi di Stato e di governo dei 27 a concedere lo status per l’adesione all’Ue all’Ucraina e alla Repubblica di Moldavia. Una risoluzione sullo status di adesione di Ucraina, Moldavia e Georgia sarà votata giovedì.