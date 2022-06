Diocesi: Napoli, no a ricevimenti nuziali in locali attigui alla chiesa deputata al rito sacramentale

Pervengono, presso la Curia arcivescovile di Napoli e anche agli stessi parroci, richieste per effettuare il ricevimento nuziale in locali attigui alla chiesa deputata al rito sacramentale. “Nel disapprovare casi già verificatisi, la Curia arcivescovile, ad evitare confusione e disorientamento nei fedeli, ribadisce quanto prescrive il Direttorio diocesano, al quale sono tenuti ad attenersi parroci, rettori e presbiteri”.

Al numero 150 delle Norme pastorali su alcuni aspetti della celebrazione dei Sacramenti, viene precisato: “Non è lecito mettere a disposizione i locali delle opere parrocchiali e degli Istituti religiosi per ricevimenti nuziali”.