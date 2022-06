Diocesi: Piacenza-Bobbio, premio “Antonino d’oro” a Pierpaolo Triani. Consegna il 4 luglio

“Un atto di stima nei confronti di un uomo che con passione, generosità e competenza si sta spendendo all’interno della Chiesa diocesana e nazionale, nella professione di docente universitario, di educatore e di formatore in vari ambiti della vita sociale ed ecclesiale”. Con questa motivazione i canonici del Capitolo della basilica di Sant’Antonino martire di Piacenza, patrono della città e della diocesi, hanno deciso di assegnare il riconoscimento “Antonino d’oro 2022” al professor Pierpaolo Triani.

Originario di Pontremoli, Triani è piacentino d’adozione da molti anni. Membro dell’Azione Cattolica, per la quale ha ricoperto anche l’incarico di consigliere nazionale, da tempo è impegnato nello studio dei temi della formazione, della pedagogia della scuola, dei metodi educativi, della condizione ed educazione dell’infanzia e dell’adolescenza, del disagio scolastico, dei rapporti tra sistema scolastico e sistema sociale, della comunità educante. Si interessa, inoltre, ai modelli e alle pratiche educative nella comunità cristiana. Dal 2012 al 2015 è stato membro della Giunta del Comitato preparatorio del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze. Nel gennaio 2022 la Cei lo ha nominato nel gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale delle Chiese in Italia voluto da Papa Francesco.

“In lui – si legge nella comunicazione diffusa dal Capitolo di Sant’Antonino, a firma del presidente don Giuseppe Basini – riconosciamo una limpida testimonianza di vita cristiana laicale, animata da un sincero amore per la comunità civile e quella ecclesiale, un ‘uomo della Chiesa nel cuore del mondo e di uomo del mondo nel cuore della Chiesa’ (documento di Puebla n. 786)”. Inoltre, “l’impegno del prof. Triani ci richiama a riscoprire la centralità della scelta educativa, a promuovere una ‘alleanza per l’educazione’ che sappia coinvolgere il maggior numero possibile di interlocutori. In un contesto sociale frammentato come il nostro, segnato dagli effetti collaterali della pandemia e della guerra in atto nel continente europeo, tale scelta diventa sempre più necessaria e urgente per garantire alle nuove generazioni un futuro migliore”.

La premiazione della 37ª edizione dell’“Antonino d’oro” si terrà lunedì 4 luglio al termine della messa delle 11 nella basilica patronale quando il riconoscimento sarà consegnato dal vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto.