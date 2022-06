Incontro mondiale delle famiglie: Bassi (presidente Fafce), le reti familiari “antidoto alla pandemia della solitudine”

La Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa sarà presente all’incontro mondiale delle famiglie che si apre oggi a Roma. Il suo presidente Vincenzo Bassi e la moglie Carla Di Lello interverranno al convegno “Giovani e meno giovani insieme per la Chiesa di domani”. Fafce ha appena vissuto un incontro dei suoi delegati (10 giugno scorso), che sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco. “Il Santo Padre ha fatto sua la nostra posizione di questi anni, confermandoci nella nostra doppia missione: portare la voce delle famiglie nelle istituzioni europee e ispirare le reti familiari”, aveva dichiarato Bassi all’indomani dell’udienza e guardando al futuro aveva affermato: “Ora, pur mantenendo una struttura leggera, abbiamo bisogno più che mai di risorse e di unire la nostra azione con quella di altre realtà dentro e fuori la Chiesa”. Tra le sfide da affrontare anche “la pandemia della solitudine, sfida che sta dietro a tutte le altre”. Le reti familiari “al servizio della Chiesa” possono essere un “antidoto”.