Cammino sinodale: Cagliari, ieri la seconda assemblea in 11 sedi. Presentate esperienze di giovani, parrocchie e solidarietà

Ieri, martedì 21 giugno, si è tenuta la seconda assemblea sinodale diocesana. Circa cinquecento persone si sono radunate nelle undici sedi dislocate nel vasto territorio della diocesi (Seminario di Cagliari, Quartucciu, Villasimius, Monserrato, San Nicolò Gerrei, Quartu Sant’Elena, Siurgus Donigala, Selegas, Sanluri, Assemini, Selargius, Sarroch).

In questa circostanza sono state presentate alcune esperienze di sinodalità condotte nei mesi scorsi, in particolare quelle dei giovani, della parrocchia di san Pietro in Assemini, dell’ambulatorio della Caritas diocesana, delle suore e della casa circondariale di Uta.

È stata anche l’occasione per consegnare ufficialmente la sintesi dei lavori sinodali della diocesi.

L’arcivescovo Giuseppe Baturi ha interagito con i partecipanti rispondendo alle domande e agli stimoli sopraggiunti da tutte le sedi in collegamento. Fra i temi più significativi quello dei giovani e delle loro esigenze umane, spirituali e sociali nelle diverse fasi di vita.