Germania: al Bundestag tre mozioni di legge sul fine vita e suicidio assistito. Vescovi tedeschi, “dare precedenza a prevenzione, hospice e cure palliative”

Venerdì 24 giugno al Bundestag verranno discusse, in prima lettura, tre mozioni di gruppi trasversali sulla nuova regolamentazione legale dell’assistenza al suicidio. In questa occasione, il presidente della Commissione per la fede della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Franz-Josef Overbeck, vescovo di Essen, e il presidente della Commissione per le questioni caritative della Dbk, l’arcivescovo di Friburgo, mons. Stephan Burger hanno espresso che “in occasione delle attuali deliberazioni sulle domande collettive in seno al Bundestag tedesco, pensiamo che allo stesso tempo si debba dare, per legge, la priorità alle offerte di prevenzione del suicidio, hospice e cure palliative. Le persone nel nostro Paese devono sapere di essere in buone mani nel nostro sistema sanitario e assistenziale. Il suicidio non deve diventare solo un’opzione tra le altre alla fine della vita”. Per Overbeck e Burger “in questa sentenza, la Corte costituzionale federale non ha solo sottolineato il diritto all’autodeterminazione alla morte, che comprende anche la libertà di togliersi la vita e di usufruire dell’assistenza offerta da terzi. Ma, allo stesso tempo, ha sottolineato l’importanza della tutela della vita costituzionalmente richiesta e ha sottolineato che devono essere soddisfatti i requisiti minimi da precisare in modo più dettagliato affinché si possa presumere che la decisione di suicidarsi sia basata su una forma autonoma, con libera volontà. E ha anche affermato che il legislatore può prendere precauzioni”. La pratica pastorale nel trattare con le persone che hanno tendenze suicide o che si sono suicidate è cambiata in modo significativo rispetto agli anni precedenti, anche alla luce dei recenti risultati della ricerca sul suicidio: “Il suicidio è stato rimosso dal tabù, il desiderio di morire o di non voler continuare a vivere ‘così’ è preso molto sul serio. Sia nella ricerca che nella pratica, è stato dimostrato quale ruolo importante gioca una buona prevenzione del suicidio e un clima generale aperto alla vita”.