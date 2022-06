Eurobarometro: Russia vista positivamente da un cittadino su dieci. Metsola, “con la guerra, europei rassicurati dal far parte dell’Ue”

Nel commentare i risultati del sondaggio Eurobarometro diffuso oggi, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola afferma: “Con il ritorno della guerra nel nostro continente, gli europei si sentono rassicurati dal far parte dell’Unione europea. I cittadini sono profondamente attaccati alla libertà, sono pronti a difendere i propri valori e si stanno rendendo conto sempre più che la democrazia non può più essere data per scontata”.

Gli eventi recenti – secondo Eurobarometro, che ha intervistato 26mila cittadini dei 27 Stati Ue, tra aprile e maggio – hanno anche definito “la percezione che gli europei hanno di altri importanti attori sulla scena internazionale”. La Russia “è vista positivamente solo dal 10% degli intervistati, in calo rispetto al 30% del 2018, quando è stata posta l’ultima volta questa domanda”. La Cina torna al penultimo posto con il 22% (-14 punti percentuali). “Al contrario, gli europei hanno un’immagine più positiva del Regno Unito (65%), seguito dagli Stati Uniti con il 58%.

La maggior parte dei cittadini percepisce la guerra in Ucraina come “un cambiamento fondamentale”: il 61% degli europei non è sicuro che la propria vita continuerà come prima, opinione condivisa dal 50% degli italiani. Solo un terzo circa degli intervistati Ue (37%) crede resterà tale, mentre in Italia la percentuale di fiducia sale al 49%.