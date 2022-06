Diocesi: Torino, il card. Poletto ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Il card. Severino Poletto, 89enne arcivescovo emerito di Torino, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. I famigliari hanno invitato la comunità ecclesiale a pregare per lui. Ne dà notizia il settimanale diocesano di Casale Monferrato, “La Vita Casalese”, ricordando che Poletto “originario del Polesine, era stato ordinato sacerdote a Casale nel 1957 dal vescovo Giuseppe Angrisani ed aveva anche vissuto un’esperienza di prete-operaio”. Nella diocesi monferrina aveva svolto il suo ministero pastorale a Montemagno e poi a Casale, nella parrocchia di Oltreponte. Nominato vescovo di Fossano nel 1980, ha successivamente guidato la diocesi di Asti e poi l’arcidiocesi di Torino. Papa Giovanni Paolo II lo ha creato cardinale nel febbraio 2001. Nonostante da oltre 40 anni non vivesse più a Casale Monferrato ha continuato ad intrattenere saldi legami con la diocesi monferrina.