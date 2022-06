Istituzioni non profit: Istat, prorogata al 3 luglio la partecipazione al contest “Campioni del bene comune. La tua storia al servizio del Paese”

(Foto: Istat)

È stata prorogata al 3 luglio la possibilità di partecipare al concorso “Campioni del bene comune. La tua storia al servizio del Paese”. Il web contest è stato lanciato dall’Istat in occasione del Censimento permanente delle istituzioni non profit. “Con il Censimento delle Istituzioni non profit l’Istat raccoglie dati che permettono di cogliere le peculiarità, il ruolo e il dinamismo di un settore strategico come il non profit, fornendone un quadro statistico ufficiale e affidabile – si legge nel regolamento del concorso -. Il campo di osservazione del Censimento è rappresentato da una platea molto differenziata di soggetti, in continua evoluzione. Ognuna di essa formata da storie e prerogative che la contraddistinguono. Il nuovo contest ‘Campioni del bene comune. La tua storia al servizio del Paese’ ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le Istituzioni non profit che avranno la possibilità di condividere la propria storia raccontandola attraverso un video”.

L’oggetto del contest si incentra sulla “diffusione di un racconto dedicato alla straordinaria attività che ogni giorno queste Istituzioni svolgono per il bene comune al servizio del Paese. I partecipanti dovranno produrre un video che racconti una storia rappresentativa della propria istituzione, avendo come focus principale, una delle quattro tematiche presenti nel questionario: innovazione sociale”, con “progetti e/o interventi ideati in risposta ai bisogni sociali attraverso l’arte, la cultura, l’economia”; “resilienza”, con “le soluzioni adottate dalle istituzioni per supportare ogni attività durante l’emergenza da Covid-19”; “inclusività”, con “progetti di vicinanza sociale per abbattere i limiti e garantire uguaglianza”; “le persone”, con “i volti del non profit: uomini, donne e ragazzi che ogni giorno si impegnano per il benessere della collettività”. Info: https://censimentigiornodopogiorno.it/contest-campioni-del-bene-comune/.