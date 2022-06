Romania: ordinazioni sacerdotali a Iasi, Bucarest e Alba Iulia. 14 nuovi preti per la comunità cristiana

Sono quattordici i diaconi che nei prossimi giorni riceveranno l’ordinazione presbiterale a Iasi, Bucarest e Alba Iulia, in Romania. Giovedì, 23 giugno, dopo gli esercizi spirituali e la professione di fede, sei diaconi saranno ordinati sacerdoti a Iași, nella cattedrale Santa Maria, Regina, dal vescovo di Iași mons. Iosif Păuleț. Tutti hanno studiato teologia presso il seminario “San Giuseppe” della diocesi di Iași e sono stati ordinati diaconi nel dicembre scorso. Un altro diacono, destinato a servire nell’arcidiocesi romano-cattolica di Bucarest, sarà ordinato sacerdote sabato, 25 giugno, nella cattedrale di San Giuseppe di Bucarest, dal mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest e presidente della Conferenza episcopale romena. Altri sette diaconi, che hanno studiato teologia presso il seminario “Incarnatæ Sapientiæ” dell’arcidiocesi di Alba Iulia, riceveranno l’ordinazione presbiterale a Alba Iulia mercoledì prossimo, nella festa dei santi Pietro e Paolo. Il rito dell’ordinazione sarà presieduto nella cattedrale san Michele dall’arcivescovo di Alba Iulia, mons. Kovács Gergely. A loro si aggiungono due novelli sacerdoti ordinati sabato scorso, 18 giugno, nella cattedrale di Oradea, dal vescovo di Oradea, mons. László Böcskei. In Romania ci sono due seminari teologici che preparano i futuri sacerdoti per le diocesi romano-cattoliche: uno a Iași, per le diocesi di Iași e Bucarest, e uno ad Alba Iulia, per le diocesi di Alba Iulia, Oradea, Timișoara e Satu Mare.