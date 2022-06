Ucraina: Musicco (Refugees Welcome Italia), “necessario un sostegno economico a chi ha aperto le porte ai profughi”

“Grazie, presidente Draghi, per il suo ringraziamento agli italiani che hanno accolto persone in fuga dall’Ucraina. Cogliamo l’occasione per porre all’attenzione del governo la necessità di un sostegno economico alle tante famiglie che hanno generosamente aperto le porte di casa e che ora, a mesi di distanza, vivono una situazione di difficoltà. Lo stesso sostegno finanziario che verrà assicurato a chi ospiterà nell’ambito del Bando della Protezione civile, creando di fatto una distinzione su base temporale ingiustificata e discriminatoria sia per le persone che hanno accolto sia per quelle accolte. Poniamo questa questione all’attenzione del presidente Draghi”. Lo ha dichiarato, ieri sera, Fabiana Musicco, direttrice generale di Refugees Welcome Italia onlus.