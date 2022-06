Diocesi: Lamezia Terme, nei giorni scorsi il pellegrinaggio delle famiglie al santuario di Dipodi

(Foto: diocesi di Lamezia Terme)

In preparazione al X Incontro mondiale delle Famiglie che si svolge a Roma da oggi al 26 giugno, nei giorni scorsi, promosso ed organizzato dal Rinnovamento nello Spirito diocesano di Lamezia Terme, coordinato da Rosetta Mazza, dall’Ufficio di pastorale familiare e dal Forum delle associazioni familiari, si è svolto un pellegrinaggio delle famiglie a Dipodi concluso con una celebrazione eucaristica officiata nel santuario da don Domenico Cicione Strangis, delegato dell’Ufficio della pastorale familiare, che, insieme a padre Gianni De Ronchi, delegato dell’ambito evangelizzazione diocesano delle famiglie RnS, si è alternato alla guida della recita del Rosario lungo il cammino.

Il pellegrinaggio di quest’anno, organizzato grazie anche alla collaborazione di Pasqualina Anania e Pasquale Pelaggi, referenti della pastorale familiare della diocesi, e giunto alla sua quindicesima edizione, vanta una tradizione che ebbe inizio nel 2007 a Pompei.

“In un tempo che vuole cancellare il Vangelo di Gesù – ha detto Antonio Arcella, delegato regionale dell’ambito evangelizzazione pastorale familiare del Rns -, abbiamo nell’Eucarestia un’arma formidabile per riaffermare il primato e il governo di Cristo nella storia di ogni famiglia. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. Se c’è crisi di identità della famiglia cristiana non si deve certo alle ‘dimissioni’ dello Spirito Santo dalla storia umana, piuttosto alle nostre ‘diserzioni’”.

La giornata, svoltasi grazie all’accoglienza ed alla disponibilità del rettore del santuario, don Antonio Astorino, si è conclusa con la coroncina del Rosario costituita da palloncini fatta volare in cielo.