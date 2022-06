Diocesi: Asti, domani a Portacomaro la Giornata degli oratori “Collegati”. Attesi almeno 1.200 partecipanti

“Collegati”. Questo il tema della Giornata diocesana degli oratori che si terrà a Portacomaro domani 23 giugno. Il tradizionale appuntamento è promosso dalla diocesi di Asti tramite il servizio di Pastorale giovanile, in collaborazione con il Comune di Portacomaro e le realtà di volontariato del paese.

“C’è grande attesa per questo appuntamento che segna un importante ritorno alla normalità di incontro, di amicizia, di condivisione”, spiegano dalla diocesi. Ricco il programma della giornata: si parte alle 9.30 con l’arrivo dei gruppi, poi alle 10.15 si entrerà nel vivo con l’accoglienza e l’animazione preparata dai promotori della giornata e coordinata da don Enrico Fileppi; alle 11.45 sono previsti i saluti istituzionali delle autorità presenti, in modo particolare del primo cittadino di Portacomaro, Alessandro Balliano; al termine della mattinata la preghiera guidata dal vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro. Nel pomeriggio sono previsti giochi in vari punti del paese. La giornata è coordinata dall’equipe diocesana per gli Oratori che a Portacomaro attende almeno 1.200/1.500 presenze, tra bambini, ragazzi, animatori ed accompagnatori.