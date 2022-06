Dialogo interreligioso: Bertinoro, ieri un incontro tra rabbini, vescovi e rappresentanti delle diocesi dell’Emilia-Romagna

(Foto: Laura Caffagnini)

Nella cornice della Rocca arcivescovile di Bertinoro (Fc), si è svolto nei locali del Museo interreligioso un momento di incontro e di dialogo interreligioso tra ebrei e cattolici, un nuovo passo nel cammino di conoscenza, ascolto reciproco e costruzione di rapporti di amicizia e convivialità capaci di far crescere relazioni e di superare ostilità e diffidenze, anche di linguaggio. All’incontro, proposto dalla Commissione regionale per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer), svoltosi il 21 giugno in forma riservata, hanno partecipato rabbini, rappresentanti della comunità ebraica in Italia e vescovi della Conferenza episcopale emiliano-romagnola insieme a responsabili degli Uffici diocesani dell’Emilia-Romagna per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Erano presenti fra i vescovi della Ceer, il presidente card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e delegato regionale Ceer per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e vicepresidente Ceer, mons. Andrea Turazzi, vescovo di San Marino-Montefeltro.

I convenuti si sono confrontati su questioni teologiche, dottrinali, storico-sociali, sulle tradizioni e le pratiche religiose. Nel dialogo è emersa anche la comune volontà di approfondire, in un rapporto di conoscenza e amicizia, la comprensione dei testi, del linguaggio e della prassi al fine di superare i pregiudizi e le criticità che in passato hanno contraddistinto il rapporto tra ebrei e cristiani e concorrere così ad un cammino comune improntato alla collaborazione, sia in ambito teologico sia sociale. È stata inoltre ricordata la storica visita di Papa Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma nel 1986, come pure sono stati evidenziati i passi importanti che in questi anni sono stati compiuti nel dialogo interreligioso e nei rapporti fra Cei e Ucei, come ha sottolineato nel suo intervento don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (Unedi) della Cei. Sono seguiti un momento conviviale comune con pranzo kosher, la visita al Museo Interreligioso dedicato alle tre religioni monoteistiche e quella al quartiere ebraico “La Giudecca” dove vi è una targa che ricorda l’opera di Ovadyah Yare, il “Gran Bertinoro”, che nel XV-XVI secolo interpretò e commentò la Mishnāh.