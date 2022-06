Diocesi: Udine, domani e venerdì corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione della scuola primaria

Buona comunicazione, pace nella Bibbia e nei libri sacri delle altre religioni. Questi i temi al centro del corso di aggiornamento per insegnanti di religione della scuola primaria promosso dall’arcidiocesi di Udine. Domani, giovedì 23 giugno, a partire dalle 9, i lavori inizieranno con un’introduzione a cura di don Giancarlo Brianti, direttore dell’Ufficio scuola diocesano. A seguire ci sarà una prima relazione su “Le parole non ostili nella comunicazione”, curata da SpazioUau s.r.l. (azienda di comunicazione triestina da cui è nato il progetto Parole O_Stili). Nel pomeriggio, invece, il biblista udinese don Stefano Romanello offrirà ai docenti un approfondimento biblico dal titolo “Il messaggio di pace nella Bibbia”. Dopo un tempo di dibattito, il primo giorno di aggiornamento si concluderà alle 17.

Venerdì 24, invece, si parlerà de “La pace nelle Scritture delle altre religioni”. Interverrà il teologo Marco Dal Corso, docente presso l’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” in Venezia.