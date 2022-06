Incontro mondiale famiglie: in Aula Paolo VI e nella basilica di S. Pietro due reliquiari di Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi

Durante i lavori del X Incontro mondiale delle famiglie saranno presenti in Aula Paolo VI e nella basilica di San Pietro due reliquari contenti alcune reliquie e ricordi personali dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, patroni dell’evento internazionale. Il reliquiario che sarà nell’Aula Paolo VI, e che rimarrà durante i lavori del Congresso teologico pastorale – si legge in una nota del Vicariato di Roma -, custodisce l’anello di fidanzamento, con una decorazione a forma di grappolo d’uva, che Luigi donò a Maria nella loro abitazione in via Agostino Depretis, durante un ricevimento in casa Beltrame; due frammenti ossei dei coniugi; una immaginetta della Madonna di Pompei che Maria regalò a Luigi prima del loro matrimonio, in un momento in cui lui era malato. Luigi pregò a lungo la Vergine Maria e guarì; conservò l’immagine mariana per oltre quarant’anni nel suo portafoglio, portandola sempre con sé. Infine, un Vangelo aperto, che i due coniugi ogni mattina leggevano insieme prima di partecipare alla messa quotidiana. Dietro al reliquiario ci sono le foto dei quattro figli, una foto dei due coniugi e l’immagine del Sacro Cuore di Gesù. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi sono la prima coppia di coniugi beatificata dalla Chiesa cattolica, da san Giovanni Paolo II nel 2001. Ebbero 4 figli, tre dei quali scelsero la vita consacrata mentre l’ultimogenita, Enrichetta, è stata dichiarata venerabile da Papa Francesco. Di fatto iniziarono la pastorale familiare a Roma, proponendo incontri e accompagnamento per fidanzati e sposi. Il reliquiario esposto nella basilica di San Pietro, che sarà collocato davanti all’altare della Confessione, custodisce due frammenti ossei dei due beati coniugi Luigi e Maria. Sarà presente anche sabato 25 in piazza San Pietro durante la messa.