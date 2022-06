Diocesi: Alessandria, da stasera iniziative per l’Incontro mondiale delle famiglie

In contemporanea con il X Incontro mondiale delle famiglie, la diocesi di Alessandria vivrà alcuni momenti di preghiera, riflessione e testimonianza. Nella serata di oggi, mercoledì 22 giugno, la parrocchia Cuore immacolato di Maria ospiterà dalle 21 una veglia di preghiera: “Guardando all’icona della famiglia realizzata da padre Rupnik, lasciamoci riempire dal vino nuovo che Gesù trasforma ancora oggi nella nostra vita”, spiegano dalla diocesi alessandrina.

Per la serata di sabato 25 giugno, invece, è in programma l’Adorazione per le famiglie che si terrà dalle 21 alle 23 nella chiesa di San Giovannino.

Infine, domenica 26 giugno, si svolgerà il pellegrinaggio dal duomo alla Cittadella. Il ritrovo è fissato per le 15.30 presso la cattedrale di Alessandria da dove alle 15.45 partirà il pellegrinaggio con la recita del Rosario della famiglia; per le 16.30 è previsto l’arrivo in Cittadella dove i partecipanti saranno coinvolti con animazione, canti, testimonianze, preghiera e attività per i più piccoli. Alle 18.30 il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale verrà recitata la preghiera per le famiglie a cui verrà affidato il mandato missionario.