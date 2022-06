Commissione Ue e CdR: progetto “Costruire l’Europa con gli amministratori locali”

La Commissione europea lancia il progetto “Costruire l’Europa con gli amministratori locali” per comunicare le politiche europee ai cittadini. Lo annuncia la Commissione Ue in una nota. Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con il Comitato delle Regioni (CdR) e la “Rete europea degli amministratori regionali e locali”. In particolare, l’iniziativa “creerà una rete in tutta l’Ue, fornendo alle autorità locali l’accesso a materiale aggiornato sulle politiche e le norme Ue che potrebbero interessare la loro circoscrizione, a webinar mirati su questioni chiave e alla possibilità di visitare le istituzioni dell’Ue”. L’iniziativa arriva dopo la proposta avanzata durante la Conferenza sul futuro dell’Europa per la creazione di “una rete di amministratori locali dell’Ue, come modo per ridurre la distanza tra le istituzioni europee e i cittadini europei”. Da oggi gli amministratori e le autorità locali possono registrarsi per partecipare all’iniziativa. “Essendo io stesso un ex sindaco, capisco perfettamente l’importanza dell’amministrazione locale per i nostri cittadini. Dare agli enti locali gli strumenti necessari per comunicare sull’Ue aiuterà i nostri cittadini a conoscere meglio l’Unione e quindi a sentirsi parte del progetto europeo”, ha dichiarato Il vicepresidente Dubravka Šuica, che oggi incontrerà Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato delle Regioni, per celebrare l’avvio del progetto.