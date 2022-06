Terzo settore: Pallucchi (Forum), “con dl Semplificazioni novità positive, ora il Governo mantenga accordi su norma fiscale”

“Il decreto Semplificazioni da oggi in vigore sana una grave contraddizione della riforma del Terzo settore, che finora ha inspiegabilmente escluso da una serie di agevolazioni, erogazioni liberali e social bonus, tutti quegli enti che, sebbene iscritti al Registro unico del Terzo settore, non possedevano prima della riforma la qualifica di Onlus, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale. È una buona notizia”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore. “C’è però ancora tutta la normativa fiscale che attende da anni le necessarie correzioni per poter entrare in vigore”, rileva Pallucchi, aggiungendo che “ci aspettavamo e ci aspettiamo tuttora che dopo il serrato e positivo confronto avuto nelle scorse settimane, il Governo mantenga gli accordi stabiliti e provveda al più presto ad apportare le necessarie modifiche al testo di legge”. “In gioco c’è il successo dell’intera riforma del Terzo settore, e quindi il futuro di migliaia di realtà sociali”, conclude Pallucchi.