Cooperazione allo sviluppo: anche Save the Children partecipa alla Conferenza nazionale in programma da domani a Roma

Anche Save the Children partecipa a “Coopera 2022”, la Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo, in programma dal 23 al 24 giugno a Roma. La seconda edizione dell’evento, convocato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sarà ospitato da domani all’Auditorium della Conciliazione.

La Conferenza 2022 vedrà la discussione concentrarsi su 5 importantissime “P”: pace, persone, prosperità, pianeta e partnership, categorie scelte proprio in base agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

“Coopera”, ha dichiarato Egizia Petroccione, responsabile Advocacy e Policy Internazionale di Save the Children Italia, “ è un’occasione importante di confronto e dialogo tra tutti i protagonisti del sistema della cooperazione che ogni giorno, in Italia e nel mondo, si impegnano a difendere i diritti, a portare supporto durante le emergenze, a realizzare progetti che promuovano opportunità e sviluppo sostenibile e prevengano conflitti e tensioni sociali”. Ma Coopera – ha aggiunto – “è anche e soprattutto un appuntamento che serve a comunicare ad un pubblico più vasto, non solo di addetti ai lavori, l’importanza e il valore insostituibile della Cooperazione Internazionale. C’è bisogno di più spazi come quello di ‘Coopera 2022’, per divulgare la nostra missione e condividere l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Save the Children seguirà tutte le sessioni previste nell’articolato programma delle due giornate e in particolare interverrà o curerà le seguenti attività: venerdì 24 dalle 11.30 alle 13.00 McPherson Kapalamula (Project Manager – Progetto Red Malawi – Save the Children) sarà uno degli speaker nel Panel “Pianeta”; mentre dalle 13.30 alle 14.30 Elena Avenati, Private Sector and SDGs Advocacy Manager di Save the Children Italia parteciperà come speaker al Side Event organizzato dal Gdl 3 del Cncs “La Cooperazione: un interesse di tutti, un’occasione per il profit? Esperienze a confronto”.

In entrambe le giornate le ragazze e i ragazzi di Change the Future – la piattaforma di comunicazione e informazione sui diritti dei minori e sull’Agenda 2030 promossa da Sottosopra, Movimento Giovani per Save the Children e sostenuto da Save the Children Italia – seguiranno i lavori raccontandoli con approfondimenti e interviste ai protagonisti di “Coopera 2022”.