Processo in Vaticano: attesi 200 testimoni

Nel processo in corso in Vaticano sugli investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra sono attesi 200 testimoni. E’ quanto è emerso al termine della ventiduesima udienza del processo in corso in Vaticano sugli investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra. Durante l’udienza odierna, dedicata alla seconda e ultima parte dell’interrogatorio del broker Enrico Crasso – ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi nell’Aula polifunzionale dei Musei vaticani – il presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, ha reso noto che l’udienza prevista per domani non ci sarà, e che il processo proseguirà il 7 luglio, con l’interrogatorio di Fabrizio Tirabassi, per proseguire poi l’8, il 14 e il 15 luglio. Pignatone ha inoltre chiesto alle difese di “cominciare a pensare ai testimoni”.