Papa Francesco: “ogni famiglia ha una missione da compiere nel mondo”, “dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il cielo”

“Ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una testimonianza da dare”. È la consegna del Papa a tutte le famiglie del mondo, al termine del Festival “The beauty of family”, che ha inaugurato il decimo incontro mondiale delle famiglie, in corso a Roma fino al 26 giugno. “Qual è la parola che il Signore vuole dire con la nostra vita alle persone che incontriamo? Quale passo in più chiede oggi alla nostra famiglia?”, la domanda consegnata ai presenti: “Mettetevi in ascolto. Lasciatevi trasformare da lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo ‘casa’ per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi amato”. “Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il cielo”, l’esortazione di Francesco sulla scorta dei beati Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi e di quanto dicevano ai loro figli, affrontando le fatiche e le gioie della vita “guardando sempre dal tetto in su”. “Vi ringrazio di essere qui. Vi ringrazio dell’impegno nel portare avanti le vostre famiglie”, il saluto finale.