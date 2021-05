Università Cattolica: dal 7 giugno l’orientamento è anche in presenza

Uno spazio reale, non più solo virtuale, di orientamento per aiutare gli studenti delle superiori a compiere la scelta universitaria. Così l’Università Cattolica, dopo la settimana di Play the Future, Open Week – che dal 10 al 15 maggio ha totalizzato 67mila spettatori e raggiunto 760mila persone grazie a 20 ore di dirette e 190 contenuti trasmessi sui social @Unicatt – dal 7 giugno apre un’area dove le future matricole potranno ricevere in presenza tutte le informazioni necessarie e ottenere consulenze personalizzate sui corsi di laurea triennali e a ciclo unico delle 12 facoltà attive nei cinque campus dell’Ateneo (Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma).

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 fino al 30 settembre e accessibile previa prenotazione tramite l’app Affluences, in questo spazio fisico sarà offerta assistenza a chi ha dubbi da fugare sulla scelta universitaria e a chi vuole iscriversi in Cattolica. Sarà anche possibile fare colloqui con lo staff dell’orientamento e psicologi del Cross (Centro di ricerche sull’orientamento e lo sviluppo socio-professionale dell’Ateneo). Inoltre, saranno date indicazioni e assistenza sulle procedure di immatricolazione, informazioni su cosa succede quando inizia l’anno accademico, suggerimenti pratici su come leggere, per esempio, gli orari delle lezioni.

Mettere lo studente al centro “per noi non è uno slogan ma significa costruire tutto il percorso formativo, dall’orientamento alla scelta universitaria fino all’ingresso nel mondo del lavoro, intorno ai bisogni, alle aspettative, alle inclinazioni, alle difficoltà che gli studenti incontrano”, spiega il pro rettore vicario Antonella Sciarrone Alibrandi.