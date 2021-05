Diocesi: Milano, “Renzo Maggi, una matita per il grande gioco”. Mostra con disegni che hanno accompagnato 50 anni di vita degli oratori ambrosiani

La Fondazione oratori milanesi (Fom) e Wow spazio fumetto, il Museo del fumetto di Milano, dedicano a Renzo Maggi la mostra “Una matita per il Grande Gioco”, a venti anni dalla sua scomparsa. Lunedì 24 maggio alle ore 12, allo Wow in viale Campania 12 a Milano, si terrà l’inaugurazione riservata agli operatori dei media. Tra gli interventi: don Stefano Guidi, direttore Fom; padre Stefano Gorla, giornalista, ex direttore del settimanale “Il Giornalino”; Elisabetta Soglio, responsabile dell’inserto “Buone notizie” del Corriere della Sera. In collegamento da remoto, gli animatori degli oratori San Carlo di Milano e San Giuseppe di Brugherio. Renderà omaggio alla figura di Maggi anche il vicario generale della diocesi di Milano, mons. Franco Agnesi con un video-messaggio.

Illustratore, fumettista, educatore e animatore, storico collaboratore della Fom, Renzo Maggi (1926-2001) “ha accompagnato con il suo tratto gentile e ironico oltre 50 anni di vita degli oratori. Le sue illustrazioni hanno preso forma nelle scenografie e coreografie allestite in occasione dei Carnevali ambrosiani dei Raduni diocesani degli oratori e dei Grandi giochi della Fom a carattere pubblico. “Maggi – spiega una nota – fu professionista sensibile e attento, antesignano di una sensibilità ambientalista e interculturale ispirata da una profonda fede. La sua opera è stata parte integrante del progetto educativo degli oratori”.