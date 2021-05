Sicurezza a scuola: Cittadinanzattiva, il 27 maggio premiazione online del XV Premio “Vito Scafidi”. Oggi diretta su Twitch Pixeldust_tv

Torna il Premio buone pratiche a scuola “Vito Scafidi” promosso da Cittadinanzattiva e giunto quest’anno alla quindicesima edizione. Studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e cittadini insieme per premiare le buone pratiche che tante scuole, dagli asili nido agli istituti superiori, hanno realizzato anche in tempo di pandemia. Al Premio hanno concorso 216 progetti (di cui 128 provenienti da asili nido) sui temi della sicurezza scolastica, della cittadinanza attiva, del benessere per rispondere alla chiusura determinata dall’emergenza Covid-19.

Grazie alla collaborazione fra Cittadinanzattiva e Agenzia Stardust, la premiazione sarà accompagnata da un testimonial d’eccezione, l’influencer Alessandro Scarpa, detto Er Gennaro, uno dei TikToker più seguiti in Italia.

Ad anticipare la premiazione ufficiale, si terrà oggi alle 17 una diretta su Twitch Pixeldust_tv, il canale Twitch ufficiale della Stardust, su alcuni dei temi principali del Premio.

L’appuntamento con la premiazione ufficiale è invece per giovedì 27 maggio, ore 15/16.30, in diretta sulla pagina Facebook di Cittadinanzattiva. Alla diretta del 27 maggio parteciperanno i rappresentanti di Cittadinanzattiva e delle scuole coinvolte; Salvatore Butti, presidente Assosalute-Federchimica; Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione civile; Barbara Floridia, sottosegretario mCurcioinistero dell’Istruzione; Cinzia Caggiano, mamma di Vito Scafidi al quale è dedicato il Premio.