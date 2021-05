Papa Francesco: nomina Riccardo Pozzo membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali Riccardo Pozzo, docente di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il professor Pozzo, nato a Milano il 7 giugno 1959, è un filosofo e storico della filosofia. Laureatosi nel 1983 presso l’Università degli Studi di Milano La Statale, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1988 all’Università del Saarland (Germania). Ha ottenuto la libera docenza nel 1995 presso l’Università di Treviri (Germania), per poi essere chiamato in qualità di professore associato nel 1996 alla Catholic University of America (Stati Uniti d’America); è diventato professore ordinario nel 2002 presso l’Università degli Studi di Verona e titolare della cattedra di Storia della Filosofia nel 2019 all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Ha diretto l’Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee e il Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). È autore di numerose pubblicazioni e membro dell’Institut International de Philosophie e dell’Accademia Roveretana degli Agiati.