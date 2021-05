Papa Francesco: agli ambasciatori, “costruire un mondo in cui la persona umana sia al centro”

La Santa Sede, “attraverso le sue rappresentanze diplomatiche e la sua attività all’interno della comunità internazionale, sostiene ogni sforzo per costruire un mondo in cui la persona umana sia al centro, la finanza al servizio di uno sviluppo integrale e la Terra, la nostra casa comune, sia protetta e curata”. Lo ha ricordato il Papa, ricevendo in udienza gli ambasciatori di Singapore, Zimbabwe, Bangladesh, Algeria, Sri Lanka, Barbados, Svezia, Finlandia e Nepal presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. “Attraverso le sue opere di educazione, carità e assistenza sanitaria in tutto il mondo – ha proseguito Francesco – la Chiesa si adopera in favore del bene comune, promuovendo lo sviluppo delle persone e dei popoli, e in questo modo cerca di contribuire alla causa della pace”. “Nello sviluppo di un consenso globale, in grado di rispondere a queste sfide etiche che la nostra famiglia umana deve affrontare, la vostra opera di diplomatici è di fondamentale importanza”, l’omaggio del Papa, che poi ha rivolto il suo pensiero “a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa”.