Salesiani: da oggi la Consulta mondiale in diretta streaming

Prendono il via oggi (ore 13.30) i lavori della Consulta mondiale della Famiglia salesiana (Fs). Fino a domenica 23, i responsabili mondiali dei 32 Gruppi riconosciuti ufficialmente appartenenti alla Fs si raduneranno, in modalità digitale, per condividere momenti di spiritualità, riflessione e dialogo, sul tema “Mossi dalla Speranza. Ecco io faccio nuove tutte le cose”. Le attività nei tre giorni, riferisce l’agenzia salesiana Ans, prevedono un tempo di “accoglienza” e dialogo informale per ricreare “il tradizionale clima di unità e di famiglia. Nel dettaglio, venerdì, dopo la recita della novena a Maria Ausiliatrice e un intervento introduttivo a cura di don Ángel Fernández Artime, seguirà (ore 14.30) don Gustavo Cavagnari, docente di Teologia Pastorale presso l’Università Pontificia Salesiana (Ups), che affronterà il tema “Io faccio nuove tutte le cose”. Sabato dedicato ai lavori di gruppo mentre domenica 23 spazio alla comunicazione interna al gruppo inerenti temi di interesse comune, tra cui: la presentazione dell’ultimo gruppo accolto nella Fs, le “Medianeiras de Paz”; uno sguardo alla santità nella Fs; le prossime Giornate di spiritualità della Fs; il sito web comune; il 150° anniversario delle Figlie di Maria Ausiliatrice e degli exallievi di Don Bosco. Le conclusioni saranno a cura del rettor maggiore. Sulla pagina Facebook di Ans sarà possibile seguire in diretta streaming.