Solidarietà: iRaiser, martedì 25 maggio il webinar “Come gli enti religiosi possono raccogliere fondi on line – L’esperienza del Messaggero di Sant’Antonio”

“Come gli enti religiosi possono raccogliere fondi on line – L’esperienza del Messaggero di Sant’Antonio”. È il tema del webinar che iRaiser organizza on line martedì 25 maggio, dalle 9 alle 9.45.

L’appuntamento, spiega una nota, è dedicato a tutti coloro che si occupano di fundraising per enti religiosi e a tutti gli interessati ai nuovi trend della raccolta fondi on line. Grazie alla presentazione del case history del Messaggero di Sant’Antonio si entrerà nel merito di come trasmettere nel modo giusto al donatore la mission di un’organizzazione con l’obiettivo di migliorare il fundraising e rendere concreta la carità.

L’incontro moderato da Michele Messina, Sales e Marketing Manager Italia di iRaiser, vedrà l’intervento di Marco Granziero e Giorgia Scapinello, rispettivamente Marketing e Fundraising Manager e Digital Marketing & Social Media del Messaggero di Sant’Antonio, per mostrare “come, grazie al digitale, il messaggio di speranza possa arrivare ovunque nel mondo e possa generare un virtuoso meccanismo di fundraising”.

iRaiser è nata nel 2017 in Francia, opera in 18 Paesi con uffici in 7 città e dopo essere entrata nel mercato italiano nel 2017 ha aperto la sede Italia nel 2020. È costituita da un team di 50 persone, di cui 4 in Italia, e tra i clienti vanta più di 500 organizzazioni non profit in Europa.

In Italia iRaiser collabora con diverse istituzioni religiose tra cui Messaggero di Sant’Antonio, Sacra Famiglia Fondazione onlus, Università Campus Bio-medico di Roma, Frati Minori Francescani per le vite, il Pane di S. Antonio, Antoniano Opere Francescane, Ordo Praedicatorium.

Per seguire il webinar è necessario registrarsi al sul sito www.iraiser.eu.