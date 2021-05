Papa Francesco: agli ambasciatori, “ringrazio Dio per il cessate il fuoco, israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono”

“Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace”. Così il Papa si è rivolto agli ambasciatori di Singapore, Zimbabwe, Bangladesh, Algeria, Sri Lanka, Barbados, Svezia, Finlandia e Nepal presso la Santa Sede, ricevuti in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. “Domani sera, gli Ordinari Cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il dono della pace”, ha reso noto Francesco, chiedendo “a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa Cattolica di unirsi a loro in preghiera”. “Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo – l’appello del Papa – affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli”.