Pentecoste: Acireale, domani la veglia nella chiesa madre “Sant’Isidoro Agricola” di Giarre. Domenica il vescovo presiede il pontificale in cattedrale

Domenica 23 maggio la Chiesa celebra la solennità di Pentecoste e la comunità diocesana di Acireale si prepara al dono dello Spirito Santo con la tradizionale veglia di Pentecoste, che avrà luogo sabato 22 maggio nella chiesa madre “Sant’Isidoro Agricola” di Giarre. La celebrazione sarà presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

La partecipazione in presenza sarà limitata agli appartenenti alle comunità parrocchiali, alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti operanti nel territorio del IV Vicariato, a motivo delle norme vigenti per il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. Possono prendere parte, in presenza, tutti i responsabili di associazioni, gruppi e movimenti dell’intera diocesi.

Il programma della veglia prevede alle ore 20 la recita del Santo Rosario dello Spirito Santo e alle ore 20.30 l’inizio della veglia. Le altre comunità parrocchiali della diocesi celebrano la veglia in ambito vicariale, cittadino, comunale ed eventualmente nelle singole parrocchie. In tutti i casi è possibile seguire la veglia diocesana presieduta dal vescovo in diretta streaming attraverso i canali social della diocesi.

“Il dono dello Spirito – afferma il vescovo, mons. Antonino Raspanti – è frutto della vittoria pasquale del Cristo Risorto. Sta a noi ricercare i segni della presenza dello Spirito negli avvenimenti della storia, carica di ambiguità e contraddizioni, anche in questo tempo di pandemia, che diviene, però, opportunità di crescita nella carità e fraternità. Lo Spirito sostiene noi credenti nella fede, facendoci autentici annunciatori e testimoni del Vangelo”.

La domenica di Pentecoste, inoltre, si celebra la Giornata pro Seminario, durante la quale si prega particolarmente per il dono delle vocazioni al sacerdozio e, nel contempo, si invitano i fedeli ad offrire il loro contributo per le attività del Seminario diocesano. Il vescovo Raspanti celebrerà il pontificale alle ore 10.30 nella basilica cattedrale.