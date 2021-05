Diocesi: Asti, domani al santuario della Madonna del Portone una messa per i malati presieduta dal vescovo Prastaro

Verrà celebrata domani mattina, al santuario della Madonna del Portone di Asti, una messa per i malati presieduta dal vescovo diocesano, mons. Marco Prastaro. Alla celebrazione, in programma alle 11, potranno partecipare al massimo 180 persone considerata la limitata capienza del santuario per le normative anti-contagio.

“Per tutti i ministri straordinari per la distribuzione della Comunione, unitamente alle associazioni e ai movimenti afferenti alla Pastorale della Salute diocesana, questa funzione – spiega una nota – rappresenterà un momento di preghiera per i malati e i volontari, nonché per il personale sanitario, e servirà a dare ancor più senso alla nostra vocazione di servizio e a rendere concrete le parole di Gesù: ‘Questo è il mio comandamento. amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi’ (Gv 15, 12)”.