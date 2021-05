Diocesi: Carpi, presentato l’emporio partecipativo “Cinquepani” nella festa di san Bernardino da Siena

Presentato a Carpi l’emporio partecipativo “Cinquepani” che sarà inaugurato ufficialmente il 23 giugno. Una “scelta giusta per fare il salto da solidarietà a fraternità”, secondo l’economista Stefano Zamagni. Così in città è stata ricordata la festa del patrono san Bernardino da Siena.

Nella serata di ieri, invece, è stata celebrata in cattedrale la messa solenne in onore del patrono dal vescovo Erio Castellucci alla presenza di autorità civili e militari, operatori della sanità, delle organizzazioni di volontariato. Nel corso della messa il presule ha conferito in ministero dell’accolitato a due seminaristi, Francesco Cavazzui e Davide Lovascio. “I grandi apostoli e discepoli hanno mescolato le parole con le opere, dilatando l’opera di Gesù, l’amore, con la loro stessa vita – ha affermato mons. Castellucci nell’omelia -. Carissimi Davide e Francesco, voi vi ponete sulla scia di questi discepoli; con l’accolitato, nuovo passo verso il presbiterato, esprimete la vostra intenzione di ‘seguire’ Gesù. ‘Accolito’ significa infatti ‘seguace’; e chi segue sta dietro, percorre le orme di colui che vuole seguire, pur sapendo che ne farà più grande l’opera. Come accoliti, servite l’eucaristia, il sacramento dell’amore, quella grande opera alla quale da oggi collaborate ancora più intensamente. La vostra gioia sia piena: fatevi annunciatori e testimoni di questo amore che non teme nemmeno la morte e il sepolcro”.