Global Health Summit: al via i lavori, attesa la “Dichiarazione di Roma” per affrontare la pandemia

Si stanno per illuminare gli schermi dei partecipanti al Global Health Summit (Vertice mondiale sulla salute): co-organizzato dall’Italia, durante l’anno della presidenza di turno del G20, e dalla Commissione europea. Lo scenario sarà Villa Pamphilj a Roma, ma la maggior parte degli interlocutori saranno collegati in video conferenza. A presiedere i lavori il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tema all’ordine del giorno è la pandemia: dal Summit uscirà una “Dichiarazione di Roma”, incaricata di tracciare il cammino per la gestione del futuro di questa pandemia e per prevenirne e governarne eventuali altre. I lavori cominciano alle 12 con un pre-summit, in cui prenderanno la parola una serie di esperti (da Silvio Brusaferro a Bill Gates, da Mario Monti a Lawrence Summers) e commissari europei (Kyruakides, Gentiloni, Lenarcic, Urpilainen). Alle 13.30 inizierà il summit e interverranno i leader del G20 e di organismi internazionali. Seguirà un momento dedicato all’iniziativa globale Act-A (con la partecipazione del direttore generale dell’Oms). Quindi le conclusioni con l’approvazione della dichiarazione. Numerose le indicazioni e le raccomandazioni che gli organismi della società civile hanno fatto giungere ai leader attraverso la consultazione del 20 aprile scorso e che la presidente Ursula von der Leyen ha pubblicamente ringraziato.