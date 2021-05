Giornata del malato: Roma, 22 maggio celebrazioni al Divino Amore

“Vuole essere un segno di rinascita e di speranza in questo tempo segnato dalla pandemia di Covid-19, e anche un modo per ringraziare tutti coloro che sono stati e sono ogni giorno al servizio dei malati”: così il vescovo Paolo Ricciardi, delegato diocesano per pastorale sanitaria, spiega il senso della Giornata del malato del malato, che la diocesi di Roma celebrerà sabato 22 maggio, nel Santuario della Madonna del Divino Amore. Lo scorso 11 febbraio – ricorda il Vicariato di Roma – a causa delle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria la celebrazione non aveva potuto aver luogo. Alle 9.30 ci sarà la recita del Rosario, durante il quale porterà la sua testimonianza di malattia e di fede la giornalista Rai Isabella Di Chio; quindi, alle 11, la Messa presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, che potrà essere seguita in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd; 515 di Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Le iniziative sono organizzate dal Centro diocesano per la pastorale sanitaria con l’Opera romana pellegrinaggi e con l’Unitalsi, che come sempre provvederà ad accompagnare alcuni malati alla liturgia. Mentre l’associazione Fratres sarà presente con un’autoemoteca per quanti vorranno donare il sangue.