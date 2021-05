Olimpiadi: Viviani, “il ruolo di portabandiera arriva nel momento giusto della mia carriera”

“Il ruolo del portabandiera è anche quello di atleta leader ed è un ruolo che mi si addice, arriva nel momento giusto della mia carriera con davanti un’Olimpiade piena di aspettative nelle differenti gare che affronterò”. Così Elia Viviani ha commentato la designazione da parte del Coni che l’ha scelto con Jessica Rossi per il ruolo di portabandiera azzurri nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo.

Viviani, corridore per il Team Cofidis, in questi giorni è impegnato sulle strade del Giro d’Italia. La notizia gli è stata comunicata ieri via radio dall’ammiraglia guidata dal direttore sportivo della squadra, Roberto Damiani, mentre affrontava una salita. “Bellissimo, grazie” è stata la sua prima reazione. “Siamo molto felici per Elia e orgogliosi che un’atleta del Team Cofidis rappresenti l’Italia a Tokyo”, ha commentato Damiani intervistato all’arrivo della tappa.