Diocesi: Ravenna, domani mattina in cattedrale la messa crismale presieduta da mons. Ghizzoni

Verrà celebrata domani mattina, nella cattedrale di Ravenna, la messa crismale presieduta dal vescovo Lorenzo Ghizzoni. La celebrazione, solitamente in programma la sera del Mercoledì Santo, era stata rinviata a causa della pandemia e viene recuperata alla vigilia del giorno di Pentecoste. Nel corso della celebrazione, con inizio alle 10, verranno rinnovate le promesse sacerdotali e saranno anche consacrati gli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

La messa crismale, come tutti gli anni, sarà anche l’occasione per ricordare particolari anniversari di ordinazione sacerdotale: il 69° di don Giuseppe Battello, il 67° di don Isaia Rossi, il 66° di don Giovanni Montanari, il 65° di padre Vittorio Tordi, il 64° di don Agostino Ballina e don Paolo Trentini, il 63° di don Mario Bertini, il 61esimo di don Giuseppe Pozza, il 60° dell’arcivescovo emerito Giuseppe Verucchi, di don Enea Paganotto e di don Gian Maria Orlandini.