Giornata biodiversità: Coldiretti, domani nei mercati contadini e negli agriturismi i “tesori” da salvare

Il patrimonio di biodiversità del Paese si difende anche facendo la spesa al mercato dove gli agricoltori portano le specialità custodite da generazioni e salvate durante la pandemia Covid dal rischio di estinzione. L’iniziativa è della Coldiretti che festeggia la Giornata mondiale della biodiversità 2021, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 maggio di ogni anno, con appuntamenti nei mercati contadini e negli agriturismi di Campagna Amica lungo tutta la Penisola a partire da quello di via San Teodoro 74 a Roma domani sabato 22 maggio dalle ore 9.30 (l’elenco completo delle iniziative su www.campagnamica.it). Tra i banchi dei mercati sarà possibile scoprire con il tutor della spesa i cibi più originali e particolari della dieta mediterranea, nati dall’ingegno della tradizione contadina e difesi in un anno di pandemia grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità mai realizzata nel Paese. Ma in azione ai fornelli ci saranno anche i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica per insegnare a cittadini e turisti come valorizzarli in cucina con le ricette della tradizione contadina. Per l’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti su “La biodiversità nel carrello degli italiani” con l’esposizione dei Sigilli di Campagna Amica, i cibi antichi salvati dal rischio di estinzione nelle campagne.