Nigeria: due preti sequestrati, uno ritrovato morto. Acs a governo, “garantire la sicurezza di fedeli e di sacerdoti impegnati nel servizio pastorale”

Aiuto alla Chiesa che soffre chiede nuovamente al governo di “intervenire efficacemente per garantire la sicurezza dei fedeli e dei sacerdoti impegnati nel loro servizio pastorale”: a chiederlo al Governo nigeriano è la Fondazione di diritto pontificio Acs dopo che la notte scorsa la parrocchia cattolica di San Vincenzo Ferrer a Malunfashi, nello Stato nigeriano di Katsina, è stata attaccata da uomini armati non ancora identificati. Due sacerdoti sono stati sequestrati: don Joe Keke e don Alphonsus Bello. Don Joe Keke, ultrasettantenne, dopo una vita di servizio pastorale come parroco, risiedeva nella chiesa. Don Alphonsus Bello, trentenne, era l’attuale parroco. Stamattina il corpo senza vita di don Alphonsus è stato trovato nel terreno attiguo alla Catechetical Training School di Malunfashi. Nessuna notizia circa l’attuale localizzazione dell’anziano don Joe Keke. “La comunità cattolica locale è scossa e terrorizzata” afferma Acs che rilancia il suo appello al Governo nigeriano per la sicurezza dei fedeli e dei sacerdoti impegnati nel servizio pastorale.