Diocesi: Savona, domani si apre il Sinodo durante la messa alla vigilia di Pentecoste presieduta dal vescovo Marino

Dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia, domani si aprirà il Sinodo “Chiesa di Savona, prendi il largo confidando”. L’assemblea di questa importante assise diocesana, convocata dal vescovo Calogero Marino nel giugno 2019, si insedierà infatti durante la messa della vigilia di Pentecoste che il presule presiederà in cattedrale domani, sabato 22 maggio, alle 18. L’accesso in duomo sarà garantito fino a 200 persone e nel rispetto delle norme anti-contagio e comunque la messa sarà visibile, da tutti senza necessità di iscrizioni, in diretta sulla pagina Facebook de Il Letimbro. La celebrazione si aprirà con la processione dalla Cappella Sistina, con tutti i 103 membri dell’assemblea (25 sacerdoti, 2 diaconi, 3 religiosi, 8 religiose e 65 laici, questi ultimi in maggioranza donne) seguiti dal vescovo e preceduti dall’Evangeliario. Dopo la liturgia della Parola si svolgerà l’appello dei “sinodali” da parte di mons. Marino e si reciterà insieme l’Adsumus, la preghiera dell’assemblea sinodale. Seguirà l’omelia e quindi il Simbolo apostolico. Dopo la preghiera dei fedeli, l’Eucaristia proseguirà normalmente fino alla conclusione. Alla messa seguirà un tempo di silenzio per l’adorazione e la preghiera personale. Alla celebrazione, in cui sarà cantato l’inno del Sinodo “Getta ancora la tua rete”, sono stati invitati anche i rappresentanti delle altre confessioni cristiane, il prefetto, il questore e i sindaci dei Comuni del territorio diocesano.

Prima dell’inizio della celebrazione a tutti i membri dell’assemblea saranno consegnati l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, il discorso di Papa Francesco al convegno di Firenze, la normativa del Sinodo e il testo dell’omelia del vescovo. Sul prossimo numero de Il Letimbro e sul sito www.chiesasavona.it sarà consultabile l’elenco di tutti membri, di diritto, eletti e nominati, dell’assemblea sinodale. La prima sessione operativa del Sinodo si svolgerà nei giorni 11 e 12 giugno presso l’istituto “Rossello” di Savona.