Allattamento: Fore (Unicef) e Ghebreyesus (Oms), “proteggerlo coraggiosamente come il miglior inizio di vita, per ogni bambino”

Il Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno “rimane tanto rilevante oggi quanto lo era 40 anni fa”. Lo dichiarano, congiuntamente, il direttore generale dell’Unicef, Henrietta Fore, e il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione dei 40 anni dell’azione del Codice. “L’anno scorso, alcune ditte di alimenti per l’infanzia hanno sfruttato la pandemia da Covid-19 per promuovere i loro prodotti, facendo leva su timori infondati che l’allattamento potesse trasmettere il Covid-19. Le indicazioni dell’Oms e dell’Unicef sono chiare: le madri con un’infezione da Covid-19 sospetta o confermata dovrebbero continuare ad allattare”, precisano Fore e Ghebreyesus.

Nel 40° anniversario del Codice, l’Unicef e l’Oms fanno appello ai governi, agli operatori sanitari e all’industria degli alimenti per l’infanzia “affinché attuino e rispettino pienamente i requisiti del Codice”. Innanzitutto, “i governi devono promulgare e far rispettare la legislazione per impedire che gli interessi commerciali minaccino l’allattamento, l’alimentazione ottimale del neonato e del bambino e la salute dei bambini e delle donne, anche durante la gravidanza e l’allattamento”. In secondo luogo, “gli operatori sanitari devono proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento; non devono accettare sponsorizzazioni da aziende che commercializzano alimenti per neonati e bambini per borse di studio, premi, sovvenzioni, incontri o eventi”.

In terzo luogo, “l’industria dell’alimentazione dei neonati e dei bambini deve impegnarsi pubblicamente al pieno rispetto, a livello globale, del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e delle successive risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità”.

“Insieme – concludono Fore e Ghebreyesus – dobbiamo considerare la pietra miliare del 40° anniversario come un’opportunità per celebrare i progressi compiuti nella promozione e nel sostegno dell’allattamento e invitare a proteggere coraggiosamente l’allattamento come il miglior inizio di vita, per ogni bambino”.