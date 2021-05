Diocesi: Cefalù, gli Itinerari della cattedrale riaprono le porte

Riaprono i percorsi di visita della cattedrale di Cefalù da sabato 22 maggio. Dopo il periodo di pausa dovuto alla stagione invernale e al rispetto dei decreti ministeriali vigenti, ripartono i percorsi che permetteranno ai visitatori di godere delle bellezze culturali della cattedrale. E non solo. Ma anche torri e Museo diocesano allestito all’interno della Sala del Capitolo, che preserva oltre un centinaio di manufatti di singolare bellezza.

Tante le novità presenti all’interno dei percorsi, con l’obiettivo di renderli più dinamici e interattivi, guidando il visitatore alla scoperta dei segreti del duomo. A partire da domani, sabato 22 maggio, le visite saranno consentite tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel weekend le visite sono consentite solo ed esclusivamente su prenotazione.

I tour di visita si articolano secondo tre itinerari. Il Tour Rosso comprende la visita completa che partendo dalle torri e dai tetti della basilica si estende all’area dei mosaici, poi dalla sacrestia si snoda all’interno delle stanze del palazzo vescovile sino a giungere al chiostro canonicale. Il Tour Blu è la visita veloce che da accesso a torri, tetti e mosaici, mentre il Tour Verde racchiude il percorso che va dalla sacrestia al chiostro canonicale. Per svolgere le visite garantendo le corrette misure di distanziamento interpersonale tra i visitatori, gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza dei protocolli di sicurezza e delle normative vigenti. È obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento della visita. Per evitare che si possano creare assembramenti, pur potendo acquistare i ticket di ingresso presso la biglietteria, è consigliabile effettuare l’acquisto sul sito web ufficiale dove sarà possibile prenotare in pochi semplici passaggi la fascia oraria desiderata per la visita e trovare tutte le informazioni necessarie.